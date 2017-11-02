Суд РФ отклонил жалобу Украины в споре о выплате "Татнефти" 144 миллиона долларов

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Украины на постановление Арбитражного суда Московского округа по спору с российской компанией "Татнефть" на 144 миллиона долларов.

Об этом говорится в определении суда от 31 октября, передают Українські Новини.

В августе Арбитражный суд Московского округа отменил определение Арбитражного суда Москвы, которым тот прекратил производство по делу о приведении в исполнение решения Международного коммерческого арбитража, вынесенного 29 июля 2014 года, о взыскании с Министерства юстиции Украины 144 млн долларов компенсации в счет потери "Татнефтю" доли в "Укртатнафте".

"В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать", - говорится в определении суда.

Ранее определением Арбитражного суда города Москвы от 4 июля 2017 года было прекращено производство о признании и приведении в исполнение указанного решения Международного коммерческого арбитража о взыскании с Украины 144 млн долларов.

Не согласившись с принятым судебным актом, "Татнефть" обратилась с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа.

Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев в августе кассационную жалобу "Татнефти", отменил определение нижестоящего суда и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Украина в лице Министерства юстиции Украины обратилась с жалобой на постановление суда кассационной инстанции в Верховный Суд России.

Напомним, Российская Татнефть подала в суды Москвы и Лондона иск против Украины на 144 миллиона долларов в деле Кременчуцкого НПЗ.