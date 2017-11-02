Tesla показала худшие квартальные показатели в истории

Чистый убыток компании в июле-сентябре составил 619 млн долларов по сравнению с прибылью в 22 млн долларов, полученной за аналогичный период прошлого года.

Об этом компания объявила в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Скорректированный убыток в расчете на акцию равнялся 2,92 доллара, что существенно превышает средний прогноз опрошенных Thomson Reuters аналитиков в 2,28 доллара.

За счет 36%-ного повышения продаж Model X выручка Tesla в третьем квартале подскочила на 30% - до 2,98 млрд долларов. Это превзошло ожидания экспертов на уровне 2,95 млрд долларов.

Инвесторы в ожидании выхода на рынок Model 3 подняли цены акций Tesla более чем на 50% с начала текущего года.

В результате рыночная стоимость производителя электромобилей превзошла капитализацию General Motors Co., хотя Tesla ни разу не показывала годовую прибыль и производит не более 84 тыс. машин в год.

Маск прогнозировал, что компания выпустит более 1,5 тыс. Model 3, в третьем квартале, к концу этого года доведет производство до 5 тыс. в неделю и до 10 тыс. в неделю в 2018 году.

Однако в начале октября Tesla неприятно удивила инвесторов, сообщив об отставании от плановых показателей. Компания выпустила всего 260 седанов Model 3.

Цена электромобиля Model 3 в базовой комплектации составляет 35 тысяч долларов, что почти вдвое ниже цен на предыдущие автомобили Tesla.

Котировки акций Tesla на электронных торгах в среду снизились на 5% после опубликования отчетности. Капитализация компании сейчас составляет около 55,3 млрд доллараов по сравнению с 61 млрд долларов у GM.