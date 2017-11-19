Крупный немецкий политик лоббирует "Северный поток-2" - СМИ

Заместитель лидера Свободной демократической партии Германии, вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубицки выступает в качестве одного из лоббистов газопровода "Северный поток 2".

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Напомним, европейские политики неоднократно заявляли, что "Северный поток-2" является в большей степени именно политическим проектом Кремля, призванным сохранить рычаг энергетического давления на ЕС.

Отмечается, что Кубицки является одним из фаворитов на пост министра финансов Германии.

Как пишет издание, спустя неделю после парламентских выборов в Германии группе влиятельных европейских аналитиков в сфере энергетики и "мозговым центрам" было направлено электронное письмо, в котором агрессивно продвигались преимущества "Северного потока-2".

Письмо было подписано юридической компанией Kubicki&Schöler, в которой Вольфганг Кубицки является партнером-учредителем.

В юридической компании официально отрицают, что они имеют прямое отношение к строительству "Северного потока-2".

Также издание обращает внимание, что бытность Кубицки членом ландтага земли Шлезвиг-Гольштейн он являлся единственным из 69 депутатов, который отказался публиковать данные по своим вторичным доходам.

Напомним, Совет директоров российской "Роснефти" избрал председателем экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.