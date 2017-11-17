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Facebook представила конкурента YouTube

Пятница, 17 ноября 2017, 17:50

Компания Facebook представила приложение для создания и редактирования видео.

Об этом компания сообщила в официальном блоге.

В приложении можно редактировать видео, а также добавлять заставки, рамки и стикеры. Кроме того, в Facebook Creator можно смотреть комментарии к видео из других соцсетей и загружать их туда.

Отмечается, что таким образом Facebook хочет переманить видеоблогеров с сайта YouTube. Главный аргумент компании — более удобная система монетизации.

Приложение доступно в App Store, в ближайшее время оно появится и в Google Play.

Напомним, Facebook тестирует идею разделения своей ленты новостей на две части, отделяя коммерческие посты от личных.

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