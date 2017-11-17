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Такси на автопилоте появятся в Париже

Пятница, 17 ноября 2017, 17:00

Электрическое и автономное такси, рассчитанное на 6 человек, появится в Париже к концу следующего года. 

Об этом сообщает Euromag со ссылкой на Challenges.

Модель, получившая название Autonom Cab и разработанная лионской компанией Navya, отличается от предыдущей модификации автономного автомобиля  Autonom Shuttle, которая способна следовать без водителя лишь по заданному маршруту.

Роботу-такси в Париже предстоит охватывать различные маршруты. Его уровень автономности будет равен 5.

Пассажиры автономного такси будут указывать точку назначения с помощью мобильного приложения. Бортовой компьютер такси проложит маршрут с учетом пожеланий каждого из шести клиентов.

Компания намеревается выпустить первые экземпляры Autonom Cab во втором триместре 2018-го года для Европы и Австралии. Окончательный список городов, где появятся такси без водителя, пока не составлен.

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