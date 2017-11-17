Украинская криптовалюта выросла в 67 раз

Стоимость украинской криптовалюты Karbowanec выросла в 67 раз и превысила 1 доллар.

Об этом сообщает Itc.ua.

Еще в марте этого года за один Karbowanec давали 40 копеек. То есть, с начала года стоимость Karbowanec выросла примерно в 67 раз, что можно считать весьма неплохим результатом.

Если нынешние темпы роста сохранятся, то уже через год-два "первая украинская криптовалюта" может взять рубеж в 100 долларов.

Сейчас в обращении находится более 4,7 млн карбованцев, их суммарная стоимость составляет почти 5 млн долларов.

Karbowanec - это первая криптовалюта, ориентированная именно на Украину. Karbowanec была запущена 30 мая 2016 года и основана на протоколе CryptoNote без премайна. Сейчас самой известной криптовалютой на этом протоколе является Monero.