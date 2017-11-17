В НБУ пояснили, как исчезновение монет отразится на ценах

Национальный банк считает, что прекращение выпуска мелких монет не окажет влияния на ценовую динамику в Украине.

Об этом заявил заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, передает "Укринформ".

"Мы считаем, что любое влияние, как прямое, так и опосредствованное, на инфляцию будет отсутствовать", - сказал Лепушинский.

Также представитель НБУ отметил, что большинство торговых сетей, так же, как и рынки, уже давно выработали и внедрили собственные правила округления.

Ранее в официальном заявлении НБУ говорилось о том, что введение правил округления не будет иметь никакого влияния на инфляцию, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах индивидуальных товаров.

"Учитывая это, прямого влияния на показатели инфляции предложенное решение (о прекращении чеканки монет некоторых номиналов – ред.) не повлечет. Это также подтверждает опыт таких стран как Дания, Швеция, Норвегия, Венгрия и Чехия", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, Национальный банк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.