У "Альфа-банка" появился новый акционер

16 ноября в состав акционеров ПАО "Альфа-Банк" (Украина) вошел международный инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн) с долей 9,9%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По результатам соглашения председателем наблюдательного совета "Альфа-банка" после соответствующего согласования с НБУ будет назначен австрийский банкир Мартин Шведлер.

"Состав акционеров "Альфа-банка" пополнился фондом MSP Stiftung, созданным Мартином Шлаффом, одним из крупнейших австрийских бизнесменов с интересами в финансовом секторе и в области промышленного производства", - говорится в сообщении.

MSP Stiftung является совладельцем банка Sigma Kreditbank AG (Лихтенштейн), специализирующаяся на розничном кредитовании.

Также фонд владеет около 25% акций компании RHI Magnesita NV, глобального производителя огнеупорных изделий, используемых в высокотемпературных промышленных процессах.

Напомним, в октябре прошлого года "Альфа-Групп" завершила сделку по приобретению "Укрсоцбанка".

Экономическая правда