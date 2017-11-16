На каждого украинца приходится в среднем по 700 граммов монет - НБУ

По состоянию на 1 ноября 2017 количество разменных монет на душу населения в Украине составляла 293 штуки, или, если брать на развес, - в среднем по 700 граммов монет.

Об этом во время пресс-конференции сказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает Укрінформ.

"НБУ вышел с инициативой рассмотрения возможности оптимизации обращения монет мелких номиналов и предлагает ввести в Украине механизм округления общих сумм расчетов за товары. Сегодня монеты мелких номиналов потеряли свою покупательную способность, а себестоимость их изготовления превышает их номинальную стоимость. Монеты мелких номиналов почти не возвращаются из обращения к банковской системе", - сказал Зайвенко.

Он отметил, что ежегодно ведутся большие расходы на обработку, транспортировку и хранение этих монет. Поэтому все вышеупомянутое требует мер по оптимизации обращения монет мелких номиналов, что позволит улучшить расчеты и уменьшить расходы Национального банка и всех участников обращения.

"По состоянию на 1 ноября 2017 количество разменных монет на душу населения в Украине составляет 293 штуки или если брать на развес, то это в среднем по 700 граммов монет", - отметил Зайвенко.

Он также отметил, что опыт большинства стран, которые изымали из обращения монеты мелких номиналов, показывает, что в результате таких действий округляются не цены, а общие суммы расчетов. В случае безналичных расчетов закругления не производится.

"За январь-сентябрь 2017 крупнейшими потребителями монет были именно те украинские банки, которые в большей степени работают с сетью торговли. Больше монет, которые были востребованы, - это монеты номиналом 25, 50 копеек и оборотная монета номиналом 1 грн. Основным потребителем монет является торговое сеть, заведения общественного питания, аптеки, общественный транспорт и Укрпочта", - добавил Зайвенко.

Напомним, Национальный банк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.