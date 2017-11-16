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Эстонская компания будет летать в Киев

Четверг, 16 ноября 2017, 14:25

Эстонская национальная авиакомпания Nordica будет выполнять рейсы в аэропорт Киев (Жуляны).

Об этом сообщает ЦТС.

Когда именно начнут выполняться рейсы и с какой частотой пока не сообщается - об этом обещают рассказать 17 ноября на встрече с руководством Nordica и аэропорта Киев.

Эстония создала Nordica в 2015 году после того, как полеты прекратила государственная авиакомпания Estonian Air. В течение года рейсы выполнялись совместно со словенской компанией Adria, которая первоначально обеспечивала сертификат для выполнения полетов, а также платформу для продажи билетов под своим кодом.

В 2016 году Nordica заключила договор о стратегическом партнерстве с LOT, используя платформу для продажи билетов польского перевозчика и его код.

Сейчас Nordica летает из Таллинна в Борисполь. В летний период 2017 и 2016 гг авиакомпания также выполняла рейсы в Одессу.

Напомним, 14 ноября итальянская лоукост авиакомпания Ernest Airlines также представила в аэропорту "Киев" новые направления полетов.

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