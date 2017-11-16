Рада поддержала создание кредитного реестра

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым будет создан кредитный реестр Национального банка.

За проект закона №7114-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков" проголосовали 227 народных депутатов.

"Создание кредитного реестра и усиление способности бюро кредитных историй расширит доступ банков к информации", - говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что бюро кредитных историй предоставит возможность учитывать эту информацию при разработке инструментов оценки кредитных рисков для банков

Законопроектом предлагается установить границы полномочий Национального банка по ведению кредитного реестра и ограничения в отношении распространения информации, что защищает заемщиков банков от вмешательства в их хозяйственную деятельность и нарушение приватности.

Также проект закона устанавливает размер задолженности заемщика перед банком, при условии превышения которого банки получают доступ к информации из кредитного реестра о совершенных кредитные операции с таким клиентом.

Законопроектом на Фонд гарантирования вкладов физических лиц возлагается обязанность по предоставлению информации в кредитный реестр о кредитных операциях банков, которые выводятся им из рынка.

В то же время на банки возлагаются обязанности: по предоставлению информации в кредитный реестр, а также уведомление клиента о том, что информация о нем будет предоставляться в кредитный реестр и исправление информации, в случае обоснованного обращения заемщика.

Напомним, Национальный банк начал вести на своем официальном веб-сайте реестр кредитных посредников банков.

Экономическая правда