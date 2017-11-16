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Украинские банки смогут стать частными обществами

Четверг, 16 ноября 2017, 11:40

Верховная Рада приняла изменения в ряд законов по поводу упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг 5592-д.

Об этом сообщает Liga.net.

 "За" проголосовали 237 депутатов.

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года должны быть изменены критерии публичности акционерных обществ, способы и объем раскрытия информации акционерными обществами, порядок эмиссии ценных бумаг.

С 1 января 2018 года с банков снимаются ограничения на существование исключительно в форме публичных акционерных обществ (ПАО). То есть, большая часть украинских банков может стать частными обществами (ЧАО).

В частности, банки смогут как привлекать, так и не привлекать публичные формы капитала, но в вопросах корпоративного управления и раскрытия информации для банков останется публичный стандарт.

Также закон предусматривает возможность запрета или ограничения эмиссии и оборота ценных бумаг эмитента, созданного по законам страны-агрессора. Такой запрет или ограничения возможны и в том случае, если эмитент прямо или опосредованно контролируется резидентами страны-агрессора.

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