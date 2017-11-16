Официальный курс гривни повысился на 1 копейку

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 1 копейку, Национальный банк установил его на 16 ноября на уровне 26,48 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,35 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3955 гривни.

Напомним, 15 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.

Экономическая правда