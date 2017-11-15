Еврокомиссия планирует возбуждение новых дел против Google

Еврокомиссия планирует возбудить новые дела против американской корпорации Google.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

"В отношении Google будут возбуждены новые дела", - сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер .

В течение 2015-2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей.

В июле того же года ЕК заявила, что Google злоупотребляет своим лидирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен, при поиске на сторонних веб-сайтах. Компания предоставила ЕК ответ на данные обвинения, полностью отвергнув их.

Напомним, в конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.