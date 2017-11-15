Европарламент одобрил новые антидемпинговые правила

Европарламент одобрил в среду новые антидемпинговые правила ради защиты рабочих мест и промышленного производства в ЕС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Европарламент одобрил в среду новые антидемпинговые правила ради защиты рабочих мест и промышленного производства в ЕС.

В резолюции ассамблеи ЕС указывается, что они призваны "усилить защиту европейской торговли от демпингового импорта", добавить к существующим правилам социальные и экологические критерии, освободить европейские компании от излишнего бюрократического прессинга, поддержать малые и средние предприятия.

Резолюция предусматривает более жесткие правила ЕС по борьбе с демпинговым и субсидируемым импортом из третьих стран.

Впервые в мире торговые правила ЕС потребуют от партнеров соблюдать международные социальные и экологические стандарты для предотвращения демпинга. Цель этого - усилить защиту рабочих мест и предприятий ЕС от несправедливо дешевого импорта из третьих стран с широким вмешательством государства в экономику.

По новым правилам, в антидемпинговых мерах ЕС будет приниматься во внимание социальный и экологический демпинг.

Еврокомиссия призвана отслеживать ситуацию в странах-экспортерах, а европейские компании смогут полагаться на ее отчеты при подаче жалоб. Компании стран ЕС освобождаются от дополнительного, сверх нынешней процедуры, бремени доказывания в антидемпинговых делах. Малые и средние предприятия получат помощь по процедурным вопросам. Все заинтересованные стороны, особенно профсоюзы, могут вносить вклад в принятие решений о мерах торговой защиты.

Приняв эту резолюцию, Европарламент одобрил неофициальное соглашение о новых правилах, достигнутое 3 октября между его представителями и переговорщиками Совета ЕС. Соглашение поддержали 554 депутата против 48 при 80 воздержавшихся.

Новые правила вступят в силу после того, как Совет ЕС официально одобрит их и они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Они позволят ЕС реагировать на недобросовестную торговую практику, защищаясь от импорта, не основанного на рыночных ценах из-за государственного вмешательства.