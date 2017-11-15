Еще одна авиакомпания начнет летать из Киева в Италию

14 ноября итальянская лоукост авиакомпания Ernest Airlines представила в аэропорту "Киев" новые направления полетов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Как отмечается, 9 декабря состоится первый рейс из Международного аэропорта "Киев" в Неаполь.

"Появление новой авиакомпании в Украине - результат спроса на европейские страны среди украинских туристов, среди которых Италия всегда была на пике. Венеция и Милан, пока приоритетные направления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в октябре 2017 года Ernest уже начала полеты из аэропорта им. Даниил Галицкий (Львов). На сегодняшний день загрузки на тех направлениях соответствует 75-80%.

"Анонсированная стоимость билета стартует от 49 евро в одну сторону, здесь работает правило раннего бронирования. Стоимость перевозки багажа - 8 евро за место", - говорится в сообщении.

Авиакомпания Ernest Airlines была основана в 2016 году, в парке авиакомпании новые Airbus 319 и 320 на 140 и 180 пассажирских мест.

На сегодняшний день в активе компании пока только 2 самолета, но уже летом 2018 бортов будет 6.

Экономическая правда