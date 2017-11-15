Цены на нефть продолжают падать

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в среду после падения накануне на сигналах роста запасов нефти в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 снизилась на 0,87 доллара (1,4%) - до 61,34 доллара за баррель.

К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на 0,95 доллара (1,5%) - до 62,21 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,69 доллара (1,24%) - до 55,01 доллара за баррель. Накануне стоимость фьючерса снизилась на 1,06 доллара (1,87%) - до 55,70 доллара за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 6,51 млн баррелей.

Если официальные статданные министерства энергетики США, которые будут обнародованы в среду, подтвердят такую динамику, увеличение станет рекордным с марта.

Тем не менее, аналитики в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 2,4 млн баррелей.