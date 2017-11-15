Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс гривни немного снизился

Среда, 15 ноября 2017, 09:31

Официальный курс гривни к доллару снизился на 1 копейку, Национальный банк установил его на 15 ноября на уровне 26,49 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,11 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4442 гривни.

Напомним, 14 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

гривня НБУ
Материалы по теме
Межбанк открылся обесцениванием гривни 14 ноября 2017, 11:19
Официальный курс: гривня продолжает укрепляться 13 ноября 2017, 20:46
Официальный курс: гривня продолжает укрепляться 11 ноября 2017, 11:01
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте