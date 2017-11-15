Официальный курс гривни немного снизился
Среда, 15 ноября 2017, 09:31
Официальный курс гривни к доллару снизился на 1 копейку, Национальный банк установил его на 15 ноября на уровне 26,49 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,11 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,4442 гривни.
Напомним, 14 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.
Экономическая правда
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