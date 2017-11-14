Акцизы на сигареты вырастут на 30% в 2018 году

Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым предусматривается повышение стоимости акцизов на табачные изделия.

За принятие законопроекта №6776-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" в первом чтении в редакции парламентского комитета проголосовали 260 народных депутатов.

Проектом предусматривается постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году – на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы – на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук.

Проектом предусматривается, что с 1 января 2025 будут соблюдены требования Директивы Европейского Союза №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 года о структуре и ставки акцизов, применяемые к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%.

Для этого вводится механизм определения такой цены. При этом комитет исключил предложенную Минфином привязку ставки акциза на сигареты к евро.

Законопроектом также предлагается с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции повысить ставки экологического налога на 11,2%, а ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов – на 16,8%.

По оценке Минфина, общий ресурс от внедрения этих инициатив в 2018 году составит 11,74 млрд грн.

При этом, в доработанном парламентским комитетом законопроекте исключены предложенные Минфином нормы о повышении акцизов на алкоголь и использование радиочастотного ресурса.

Экономическая правда