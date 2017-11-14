Суд начал банкротство авиакомпании Коломойского

Хозяйственный суд Днепропетровской области 13 ноября начал процедуру банкротства ПАО "Днеправиа" по иску "Укртатнафты".

Об этом сообщает enkorr.

Предлогом для начала процедуры банкротства является долг авиакомпании за авиатопливо Кременчугского НПЗ в размере 163,3 млн грн без учета пени и штрафов. Этот долг в июне 2017 г. был подтвержден этим же судом.

Свою задолженность "Днеправиа" признала, и решение суда о его подтверждении вообще не оспаривала.

Этот долг сформировался по договору поставки авиационного топлива от сентября 2010 г., по которому за 6 лет в адрес "Днеправиа" было поставлено топлива на 440,4 млн грн, из которых оплачено было 277,1 млн грн.

Напомним, 30 марта текущего года суд обязал собственника акций "Днеправиа" компанию "Галтера" вернуть государству 94,6% акций авиакомпании. Судебное разбирательство по этому поводу продолжается.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн т. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского.

"Днеправиа" – базовая авиакомпания аэропорта Днепр. Создана в 1933 году. Эксплуатирует 17 воздушных суден Embraer. Выполняет внутренние, международные регулярные и чартерные рейсы. Входит в сферу влияния группы "Приват" через компанию "Галтера".