Хакеры украли миллион долларов из украинского банка

Хакеры украли 1 миллион долларов из Банка Кредит Днепр и обналичили его в Китае.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева, опубликованном 6 ноября, передает FinClub.

В определении суда говорится, что хакерская атака произошла еще полтора года назад.

"В апреле 2016 года хакерская преступная группировка, в состав организаторов которой входят граждане России и Украины, с помощью распространения вредоносного программного обеспечения в информационной системе Банка Кредит Днепр создала несанкционированный платежный доумент на перевод 950,8 тыс долларов на счет компании FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD в китайском банке SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI", - говорится в материалах суда.



После этого проходил "обнал" украденной суммы.

"Члены преступной группировки при пособничестве граждан Украины, России, Армении и Азербайджана, сняли эту сумму через банкоматы в Китае, чем принесли убыток банку на сумму примерно 1 млн долларов", - отмечается в документе.

И хотя похищение денег произошло еще в апреле 2016 года, банк с опозданием обратился в полицию. Досудебное расследование по уголовному производству № 42017000000001932 началось только 16 июня 2017 года.

Хакеры подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.185 (кража), ч.2 ст.361-1 (распространение вредных программ), ч.2 ст.200 (незаконные действия с платежными документами), ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу ПО) Уголовного кодекса.

Экономическая правда