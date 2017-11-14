Минфин затягивает с оформлением долгов по проектам Всемирного банка
По состоянию на начало ноября Минфин не решил проблему с оформлением долговых обязательств в рамках реализации двух кредитов Всемирного банка.
Об этом ЭП стало известно из документов, которые оказались в распоряжении издания.
В 1996 году Украина получила кредит от Всемирного банка на сумму 300 млн долларов на реструктуризацию угольной промышленности. Средства были направлены на перекредитование: за счет займа банки "Финансы и кредит" и "Надра" выдавали субкредиты украинскому бизнесу и городам.
В 2006 году Украина привлекла кредит - 150 млн долларов - на программу по расширению доступа к рынкам финансовых услуг. Программа предусматривала выдачу инвестиционных кредитов, кредиты на пополнение оборотного капитала или финансового лизинга через "Надра" и "Кредитпромбанк".
В 2014-2015 годах Украина столкнулась с девальвацией и очисткой банковского сектора от проблемных банков. По всем упомянутым банкам ( "Надра", "Финансы и кредит" и "Кредитпромбанк") начались процедуры ликвидации.
Средства кредитора "заморожены". Для того, чтобы их получить Минфин должен включить эти долговые обязательства в реестр требований кредиторов, подав судебные иски к ФГВФЛ.
Минфин не подал иски полностью и вовремя.
Руководство Минфина пропустило сроки подачи кредиторских требований на сумму 6,54 млн долларов. В частности, речь идет о долге банка "Финансы и кредит" – 0,46 млн долларов, "Надра" – 1,733 млн долларов, "Кредитпромбанка" – 4,389 млн долларов.
Как отмечалось ранее, министр финансов Александр Данилюк поручил разобраться с ситуацией еще в мае этого года.
С тех пор на уровне министерства и ФГВФЛ состоялись обсуждения и совещания по дальнейшим шагам решения ситуации.
Как указано в Едином реестре судебных решений, в сентябре этого года Минфин подал судебное заявление в ФГВФЛ по долгам "Кредитпромбанка", однако документы не были оформлены должным образом: они не были заверены и подписаны.
Судья вернул исковое требование без рассмотрения.
Оформление долгов в полном объеме важно, поскольку министерство обязано соблюдать законные правил учета задолженности по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, и не допускать нанесения ущерба государственному бюджету.
Все юридические процедуры должны быть осуществлены до завершения процедуры ликвидации банков - после этого дозаявление кредиторских требований невозможно.
Процедура ликвидации банка "Финансы и кредит" должна быть завершена 17 декабря этого года. Остальных банков - позже.
Галина Калачова, ЭП
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