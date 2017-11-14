Минфин затягивает с оформлением долгов по проектам Всемирного банка

По состоянию на начало ноября Минфин не решил проблему с оформлением долговых обязательств в рамках реализации двух кредитов Всемирного банка.

Об этом ЭП стало известно из документов, которые оказались в распоряжении издания.

В 1996 году Украина получила кредит от Всемирного банка на сумму 300 млн долларов на реструктуризацию угольной промышленности. Средства были направлены на перекредитование: за счет займа банки "Финансы и кредит" и "Надра" выдавали субкредиты украинскому бизнесу и городам.

В 2006 году Украина привлекла кредит - 150 млн долларов - на программу по расширению доступа к рынкам финансовых услуг. Программа предусматривала выдачу инвестиционных кредитов, кредиты на пополнение оборотного капитала или финансового лизинга через "Надра" и "Кредитпромбанк".

В 2014-2015 годах Украина столкнулась с девальвацией и очисткой банковского сектора от проблемных банков. По всем упомянутым банкам ( "Надра", "Финансы и кредит" и "Кредитпромбанк") начались процедуры ликвидации.

Средства кредитора "заморожены". Для того, чтобы их получить Минфин должен включить эти долговые обязательства в реестр требований кредиторов, подав судебные иски к ФГВФЛ.

Минфин не подал иски полностью и вовремя.

Руководство Минфина пропустило сроки подачи кредиторских требований на сумму 6,54 млн долларов. В частности, речь идет о долге банка "Финансы и кредит" – 0,46 млн долларов, "Надра" – 1,733 млн долларов, "Кредитпромбанка" – 4,389 млн долларов.

Как отмечалось ранее, министр финансов Александр Данилюк поручил разобраться с ситуацией еще в мае этого года.

С тех пор на уровне министерства и ФГВФЛ состоялись обсуждения и совещания по дальнейшим шагам решения ситуации.

Как указано в Едином реестре судебных решений, в сентябре этого года Минфин подал судебное заявление в ФГВФЛ по долгам "Кредитпромбанка", однако документы не были оформлены должным образом: они не были заверены и подписаны.

Судья вернул исковое требование без рассмотрения.

Оформление долгов в полном объеме важно, поскольку министерство обязано соблюдать законные правил учета задолженности по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, и не допускать нанесения ущерба государственному бюджету.

Все юридические процедуры должны быть осуществлены до завершения процедуры ликвидации банков - после этого дозаявление кредиторских требований невозможно.

Процедура ликвидации банка "Финансы и кредит" должна быть завершена 17 декабря этого года. Остальных банков - позже.

Галина Калачова, ЭП