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Депутаты предложили сделать платежки за коммуналку электронными

Вторник, 14 ноября 2017, 14:45

Депутаты внесли законопроект об отмене бумажных платежек и внедрение интернет-оплаты за коммунальные услуги.

Об этом говорится в законопроекте № 7270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств", зарегистрированный в Верховной Раде 9 ноября.

Законопроектом предполагается поставщикам коммунальных и других услуг выставлять электронные счета-фактуры, предоставлять банкам, платежным учреждениям, процессингам, агрегаторам платежей такие инвойсы, принимать платежи по таким инвойсам через электронные сервисы и "разносить" платежи, полученные через разных поставщиков по переводу, по лицевым счетам потребителей.

Кроме этого, законопроектом предлагается предоставить право резидентам Украины с помощью электронных денег платить налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также осуществлять благотворительные взносы и пожертвования.

Также законопроект предусматривает возможность осуществлять / получать плату за товары, работы, услуги электронными деньгами, выпущенными нерезидентами.

В дополнение законопроект №7270 предусматривает предоставить право платежным учреждениям, которые отвечают требованиям Закона о размере уставного капитала и получили лицензию на перевод средств, открывать клиентам счета и электронные кошельки, выпускать платежные карты и электронные деньги, их обслуживать, а также иметь агентов.

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