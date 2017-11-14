Депутаты предложили сделать платежки за коммуналку электронными

Депутаты внесли законопроект об отмене бумажных платежек и внедрение интернет-оплаты за коммунальные услуги.

Об этом говорится в законопроекте № 7270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств", зарегистрированный в Верховной Раде 9 ноября.

Законопроектом предполагается поставщикам коммунальных и других услуг выставлять электронные счета-фактуры, предоставлять банкам, платежным учреждениям, процессингам, агрегаторам платежей такие инвойсы, принимать платежи по таким инвойсам через электронные сервисы и "разносить" платежи, полученные через разных поставщиков по переводу, по лицевым счетам потребителей.

Кроме этого, законопроектом предлагается предоставить право резидентам Украины с помощью электронных денег платить налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также осуществлять благотворительные взносы и пожертвования.

Также законопроект предусматривает возможность осуществлять / получать плату за товары, работы, услуги электронными деньгами, выпущенными нерезидентами.

В дополнение законопроект №7270 предусматривает предоставить право платежным учреждениям, которые отвечают требованиям Закона о размере уставного капитала и получили лицензию на перевод средств, открывать клиентам счета и электронные кошельки, выпускать платежные карты и электронные деньги, их обслуживать, а также иметь агентов.