Всемирный банк положительно оценил пенсионную реформу

Принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе обеспечивает стабильность пенсионной системы и защиту наиболее уязвимых слоев населения.

Об этом сказал президент Всемирного банка Джим Йонг Ким во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы внимательно следим за ситуацией с пенсионной реформой и хочу отметить, что это был очень смелый шаг. ... Реформа имеет запас прочности и, если она будет проведена, будет обеспечена защита наиболее уязвимых слоев населения и стабильность пенсионного фонда", - сказал он.

Между тем Ким отметил, что пенсионная система была бы более успешной, если бы в закон в последний момент не были внесены некоторые изменения.

"Мы знаем, что были добавлены новые статьи. Конечно, было бы лучше, если бы эти статьи не были добавлены. Мы поддерживаем диалог с министерством, и министерство объяснило, что есть пути, которыми можно обеспечить осуществление реформы в той форме, которая существует на сегодняшний день", - сказал он.

Как сообщалось, принятие закона о пенсионной реформе является одним из главных условий для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом, открывает путь для получения пятого кредитного транша.

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