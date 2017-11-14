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Акционеры "Киевэнерго" решили разделить компанию

Вторник, 14 ноября 2017, 13:00

Акционеры ПАО "Киевэнерго" решили провести реорганизацию бизнеса путем разделения компании по видам деятельности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующее решение принято на собрании акционеров 13 ноября.

По итогам реорганизации "Киевэнерго" будут созданы две новые компании: одна будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, другая - поставками электроэнергии.

Такое разделение необходимо, исходя из требований закона "О рынке электроэнергии".

По данным пресс-службы "Киевэнерго", создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и "Киевэнерго". Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод "Енергия", тепловые сети и другие объекты, остается незыблемым.

Как сообщалось, "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.

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Киевэнерго
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