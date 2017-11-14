Pegasus Airlines рассматривают возможность открытия "дочки" в Украине

Pegasus Airlines рассматривает возможность открытия дочернего предприятия в Украине.

Об этом рассказал Forbes директор авиакомпании по продажам и развитию сети Эмре Пекесен, передает avianews.

Менеджмент уже провел переговоры с Мининфраструктуры Украины в Киеве о создании возможного совместного предприятия, в котором большей долей будут владеть украинские инвесторы и которое будет летать с украинской лицензией.

"Украина является рынком, которые недостаточно обслуживается. Только один авиаперевозчик очень активен - это МАУ. Это большая страна с большим населением и со средним ростом ВВП по региону. Это интересная страна. Мы следим за ситуацией, но это не означает, что мы точно откроем новую базу", - сказал Пекесен, отметив, что Украина одна из стран, находящихся в шорт-листе руководства.

Он также подтвердил, что в случае запуска украинской дочки она будет выполнять как внутренние, так и международные полеты.

В июне заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщил, что турецкий лоу-кост Pegasus Airlines подал заявку в Госавиаслужбу Украины для регистрации в качестве украинской авиакомпании.

После этого Мининфраструктуры опровергло данную информацию. В свою очередь Виктор Довгань, после появления опровержения министерства, написал на своей странице в facebook: "На самом деле вопрос Pegasus является чувствительным, учитывая переговоры и коммерческую тайну".

Информация о возможном открытии дочернего предприятия Pegasus Airlines в Украине возникла на рынке в конце января. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с представителями бизнеса в Европейской бизнес ассоциации заявил, что министерство работает с турецкой авиакомпанией, которая хочет открыть свою дочку в Украине для выполнения внутренних рейсов.

Pegasus Airlines сейчас осуществляет рейсы в Украину по турецкой квоте, летая из Стамбула во Львов, Запорожье, Харьков и из Анкары в Киев и Одессу.