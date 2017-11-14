Компания Ахметова получит лицензию на поставку газа

Компания "ДТЭК Нефтегаз" 16 ноября получит лицензию на поставку природного газа на территории Украины.

Об этом говорится в проекте решения НКРЭ, подготовленного к заседанию 16 ноября, пишет enkorr.

Эта лицензия позволит компании напрямую поставлять газ конечным потребителям в Украине.

За 9 месяцев 2017 года "ДТЭК Нефтегаз" увеличил добычу газа до 1,24 млрд кубометров, что на 3% больше чем за аналогичный период прошлого года.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" – Игорь Щуров.

В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят 2 газодобывающих предприятия: ЧАО "Нефтегаздобыча" и ООО "Нефтегазразработка".

Они ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.