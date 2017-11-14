"Укрпочта" увеличила убыток в третьем квартале

Компания "Укрпочта" в третьем квартале 2017 года получила убыток в размере 415,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные квартальной отчетности компании.

Почтовый оператор увеличил убыток, ведь еще во втором квартале отрицательный финансовый результат составлял 360 млн гривен.

Год назад компания была прибыльной - ее прибыль составляла в этот период почти 7 млн гривен.

Доход от реализации продукции составил 3,697 млрд гривен при себестоимости в 3,748 млрд гривен, валовый убыток - 50,8 млн гривен.

В конце октября "Укрпошта" распространила пресс-релиз о своей квартальной отчетности, но умолчала об убытке, пишет Finclub.

Компания, в частности, сообщила, что чистый доход от реализации продукции вырос на 36,3% до 1,4 млрд гривен, операционная прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизационных отчислений составила 48,2 млн гривен.