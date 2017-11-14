Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть опускаются после публикации прогноза Управления по информации в области энергетики Минэнерго США о возможном росте добычи сланцевой нефти в стране.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 снизилась на 0,21 доллара (0,33%) - до 62,95 доллара за баррель.

К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на 0,36 доллара (0,57%) - до 63,16 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,14 доллара (0,25%) - до 56,62 доллара за баррель.

Накануне стоимость фьючерса поднялась на 0,02 доллара (0,04%) - до 56,76 доллара за баррель.

Давление на рынок оказал прогноз EIA, согласно которому, добыча нефти на семи основных сланцевых участках страны в декабре увеличится на 80 тысяч баррелей в сутки - до 6,174 млн баррелей в сутки.