Всемирный банк может расширить поддержку Украины

Всемирный банк ищет возможность для расширения финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщил президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким в ходе встречи со спикером парламента Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, передает УНИАН.

"Когда мы достигли возможного лимита кредитования Украины, мы обменялись определенными обязательствами с европейскими институциональными банками с тем, чтобы мы могли дать больше денег Украине", - заявил Ким.

"Сейчас мы дополнительно ищем возможности освободить те или иные ресурсы для того, чтобы направить их в Украину", - сказал он.

Ким отметил, что усилия украинской власти и народа Украины в осуществлении реформ неоспоримы, однако в этом направлении еще многое предстоит сделать.

"Хочу выразить свою поддержку: мы и дальше будем поддерживать ваши усилия", - добавил Ким.

Как сообщалось, Всемирный банк посоветовал Украине провести 4 реформы для ускорения своего экономического восстановления.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Всемирный банк за 25 лет вложил в украинские проекты 11,6 миллиарда долларов.