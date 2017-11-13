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Курс Bitcoin вновь взлетел на тысячу долларов

Понедельник, 13 ноября 2017, 19:44

В понедельник курс Bitcoin восстанавливается после обвала на минувшей неделе, когда стоимость криптовалюты рухнула с 7,9 тысяч долларов до 5,6 тысяч долларов.

Об этом пишет FinClub.

Минимальное значение котировок Bitcoin ночью составляло 5,627 тысяч долларов, но уже к 14:30 они поднялись до 6,77 тысяч долларов.

Сейчас Bitcoin стоит 6,509 тысяч долларов, демонстрируя рост на 11,13%, сообщает Coindesk.

Напомним, совокупная стоимость рынка криптовалют достигла рекордного показателя в 202 млрд долларов.

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