Курс Bitcoin вновь взлетел на тысячу долларов

В понедельник курс Bitcoin восстанавливается после обвала на минувшей неделе, когда стоимость криптовалюты рухнула с 7,9 тысяч долларов до 5,6 тысяч долларов.

Об этом пишет FinClub.

Минимальное значение котировок Bitcoin ночью составляло 5,627 тысяч долларов, но уже к 14:30 они поднялись до 6,77 тысяч долларов.

Сейчас Bitcoin стоит 6,509 тысяч долларов, демонстрируя рост на 11,13%, сообщает Coindesk.

Напомним, совокупная стоимость рынка криптовалют достигла рекордного показателя в 202 млрд долларов.