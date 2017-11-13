НБУ объяснил повышенный спрос украинцев на валюту

Превышение покупки валюты населением над продажей в октябре впервые с января 2015 года связано с валютной либерализацией и сезонным фактором.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий в программе "Перша шпальта", передает FinClub.



"Мы считаем, что есть два фактора. Первый - это то, что НБУ проводит либерализацию и в августе этого года мы позволили банкам продавать больше валюты с позиции, и они стали больше валюты продавать населению. С другой стороны, осенью мы всегда имеем сезонный фактор - это и покупка валюты населением, и покупка валюты "серой" экономикой", - сказал он.



Замглавы НБУ отметил, что ситуация на валютном рынке спокойная и сбалансированная.



"На сегодня мы имеем благоприятную внешнеэкономическую среду. Цены на товары украинского экспорта находятся на высокому уровне, это касается металлургии, мы имеем неплохой урожай, который также обеспечивает экспортные поступления, мы видим ситуацию с поступлением средств в украинские ОВГЗ. Все это приводит к значительным поступлениям валюты", - отметил Олег Чурий.

Напомним, впервые за три года украинцы купили больше валюты, чем продали.