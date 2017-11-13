Менеджер Коломойского требует снять его с розыска
Менеджер Коломойского подал в суд на МВД, СБУ и Генпрокуратуру с требованием снять его с розыска.
Об этом говорится в постановлении суда.
Глава "Укртатнафты" Павел Овчаренко подал иск в суд на Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с требованием снять его с розыска и изъять все данные по его делу c информационных ресурсов и информационно-поисковой системы внутренних органов.
Напомним, в марте МВД объявило в розыск Павла Овчаренка, который занимал должность главы Укртатнафты с 2007 года.
Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьей 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
В 2014 году Овчаренко, как экс-главе агрохолдинга Агрейн, было объявлено о подозрении в злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве.
Впервые Овчаренко возглавил Кременчугский НПЗ в 2003 году, но был уволен менее чем через год.
В 2007 году группа Приват совместно с харьковским бизнесменом Александром Ярославским осуществила недружественное поглощение Укртатнафты.
Апелляционный суд Сумской области в августе 2007 года восстановил Павла Овчаренко (считался человеком Ярославского. - Ред.) в должности главы правления Укртатнафты. 19 октября 2007 года Овчаренко в сопровождении днепропетровской охраной фирмы Бук беспрепятственно проник в офис Укртатнафты в Кременчуге и, предъявив решение суда трехмесячной давности, начал выполнять обязанности главы НПЗ.
Укртатнафта контролируется группой Приват и Александром Ярославским. Более 40% акций завода принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
Экономическая правда
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