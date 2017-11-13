S&P спрогнозировал курс гривни

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's спрогнозировало курс гривни к доллару на 2018-2020 года.

Об этом говорится в аналитических материалах агентства, передают "Українські Новини".

По данным S&P, курс гривны на конец 2017 года составит 26,9 грн-доллар, а на конец следующего - 27,3 грн/доллар.

При этом в 2019 и 2020 годах курс будет оставаться на уровне 27,5 грн/доллар.

Как сообщалось, S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B-. Краткосрочный кредитный рейтинг так же остался без изменений - на уровне B. Прогноз по обоим рейтингам "стабильный".

Как сообщалось, среднегодовой курс гривны, который заложил в госбюджет Минфин, составляет 29,3 грн/доллар.