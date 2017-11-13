Невестка Порошенко вместе с олигархом Косюком занялись аграрными инновациями

Cооснователи проекта Radar Tech Юлия Порошенко и Максим Бахматов вместе с агрохолдингом Косюка "Мироновский Хлебопродукт" анонсировали запуск акселератора аграрных инноваций.

Об этом невестка Порошенка сообщила в интервью latifundist.

Отмечается, что в проект будут отобраны около 30 стартапов, 10 из которых пройдут полноценную акселерацию, а победители смогут воплощать в жизнь свои идеи вместе с МХП.

"Мне кажется, что для любой инновационной команды главным призом станет получения такого заказчика, как МХП, и заключение с ним коммерческого контракта на реализацию своей идеи", - отметила Порошенко.

Напомним, за январь-июль 2017 Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка получил 942 млн гривен дотаций.