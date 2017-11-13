Официальный курс: гривня снова укрепилась

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 4 копейки, Национальный банк установил его на 13 ноября на уровне 26,51 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,9 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4731 гривни.

Напомним, 10 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,50-26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда