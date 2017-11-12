Компания IBM создала самый мощный квантовый компьютер

Американская компания IBM создала прототип процессора с 50 квантовыми разрядами.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Popular Mechanics".

Дарио Джил, который возглавляет отдел исследований квантовых вычислений и искусственного разума, заявил, что ученые успешно построили и измерили прототип процессора с 50 квантовыми разрядами.

По словам Джила, квантовый компьютер с такой мощностью создан впервые.

В информации подчеркивается, что технология квантовых вычислений позволяет осуществлять вычисления с гораздо большей скоростью, чем у современных компьютеров.

"Квантовые вычисления – это технология, которая еще находится на ранних стадиях развития. Она использует особенности квантовой физики для осуществления вычислений с гораздо большей скоростью, чем у современных компьютеров", – говорится в материале.