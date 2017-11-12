Украина увеличила транзит нефти в Европу

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-октябре 2017 года увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 11,738 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные "Укртранснафты", которые есть в распоряжении "Интерфакс-Украина".

По данным компании, объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины в январе-октябре 2017 года составил 1,682 млн тонн, что на 43,1% больше, чем за десять месяцев прошлого года.

Таким образом, в январе-октябре-2017 доля транзитного объема в общей транспортировке нефти составила 87,5%, доля перекачки на НПЗ Украины – 12,5%.

В октябре 2017 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом увеличился на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 1,365 млн тонн, транспортировка на НПЗ страны – на 68,2%, до 193,4 тыс. тонн.

Рост поставок внутри страны связан с возобновлением с 10 марта-2017 работы участка Одесса-Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес ПАО "Укртатнафта".

Как сообщалось, транзит нефти через Украину по трубопроводному транспорту в Европу в 2016 году сократился на 8,8% по сравнению с 2015 годом – до 13,822 млн тонн, а транспортировка нефти НПЗ страны – на 12,5%, до 1,406 млн тонн.