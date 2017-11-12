Глава Европейского совета торопит ЕС с блокировкой Nord Stream 2

Глава Европейского совета призвал страны ЕС быстро подготовить законодательство, которое может помешать в реализации проекта Nord Stream 2.

Об этом пишет Польское радио.

Глава Европейского совета с письмом в этом деле обратился к лидерам стран Евросоюза.

Против строительства второй ветки Северного потока выступает, в частности, Польша. Варшава аргументирует, что проект российского газового монополиста является угрозой для общественной безопасности.

Еще не все лидеры получили это письмо, потому оно не опубликовано, но послание призывает страны ЕС как можно скорее заняться проектом изменений в газовой директиве, который несколько дней назад предложила Европейская комиссия.

В Брюсселе уточнили, что правила должны касаться всех газопроводов, а также предназначенных для импорта сырья, включая морскую часть.

В прежней директиве не подтверждено однозначно, как трактовать отрезки на международных водах. Это открывало возможность различных толкований и форсирования Nord Stream 2.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Новые санкции предусматривают штрафы для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

Тогда президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель готов немедленно реагировать, если санкции навредят экономическим интересам ЕС.