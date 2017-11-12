К годовщине национализации Приватбанк получит нового руководителя

К годовщине национализации Приватбанка будет представлен новый председатель правления и им будет иностранец.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет Юлия Самаева.

Автор отмечает, что после судебного иска экс-владельцев против Александра Шлапака, все отечественные претенденты на пост председателя хотели получить от действующей власти какой-либо иммунитет.

"И теоретически подобные гарантии им могли бы предоставить на Банковой. Но там, видимо, не готовы ничего гарантировать. Поэтому председателем правления крупнейшего в стране банка, втянутого в сотни судов с олигархами, их партнерами, владельцами бондов и бывшими заемщиками, станет иностранец", - пишет автор.

"В НБУ рады - считают, что это ограничит возможности для манипуляций. При этом, правда, сведет к минимуму желание сражаться за интересы налогоплательщиков и вообще ввязываться во всю эту историю. Нерезиденты на этом посту уместны уже перед продажей банка, а не сейчас", - говорится в статье.

Напомним, 21 июля Наблюдательный совет Приватбанка удовлетворил просьбу Александра Шлапака об отставке с должности председателя правления.

Исполняющим обязанности председателя правления банка была назначена Галина Пахачук.