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Гройсман призывает не откладывать принятие бюджета "под елочку"

Суббота, 11 ноября 2017, 15:22

Премьер-министр считает необходимым не медлить с принятием государственного бюджета на 2018 год.

Об этом он заявил 11 ноября в кулуарах съезда политической партии "Народный фронт", сообщает "Укринформ".

"Мы представили бюджет (на 2018 год - ред.), он является сбалансированным: оборона, образование, здравоохранение, децентрализация, ряд региональных проектов, должна быть сохранена региональная политика государства, модернизация украинских дорог, курс на энергетическую независимость - это все то, что является основами этого бюджета", - сказал он.

"Мы уже несколько месяцев работаем с комитетами парламента - я вижу, что в принципе мы найдем общий язык", - отметил премьер.

"Думаю, нам нужно не откладывать принятие бюджета "под елочку", а надо принимать его как можно скорее в рамках всех парламентских процедур", - подчеркнул Гройсман.

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Гройсман бюджет
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