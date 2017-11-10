Нафтогаз заплатит Rothschild 100 миллионов гривен за поиск партнера для управления ГТС

ПАО "НАК "Нафтогаз" 8 ноября по результатам тендера заключило соглашение с итальянской компанией "Rothschild S.p.A." об инвестиционно-банковских услугах на 3,69 миллиона долларов, или 98 миллионов гривен.

Об этом сообщается в системе "ProZorro", передают Наші Гроші.

На срок до конца 2020 года заказали услуги, связанные с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.

Из общей суммы 1,58 млн долларов пойдет на консультации, рекомендации, помощь с документами, подготовку перечня потенциальных партнеров, переговоров, отчетов, информационных материалов и мероприятий. Еще 525 тысяч долларов отведено на подготовку и сопровождение будущего соглашения с квалифицированным партнером о купле-продаже доли оператора ГТС. В случае удачного подписания последней исполнитель получит 0,5% от ее цены, но не более 1,59 млн долларов.

Цена нынешней сделки вдвое ниже ожидаемой суммы в 193,35 млн гривен.

Напомним, в первом полугодии 2017 года группа НАК "Нафтогаз Украины" получила 23,3 млрд грн чистой прибыли. Это на 4 млрд грн больше результата аналогичного периода 2016 года. Такой результат достигнут, прежде всего, за счет роста объемов транзита газа.