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Курс биткоина упал на тысячу долларов менее чем за 48 часов

Пятница, 10 ноября 2017, 17:00

Минимальная стоимость криптовалюты 10 ноября снизилась на 1 тысячу долларов менее чем за двое суток и составила 6721 долларов за токен.

Об этом сообщает vc.ru.

По данным Coindesk на 15:50, минимальная стоимость биткоина 10 ноября составила 6721 долларов. При этом 8 ноября биткоин преодолел отметку в 7880 долларов.

Напомним, совокупная стоимость рынка криптовалют достигла рекордного показателя в 202 млрд долларов.

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