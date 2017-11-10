Курс биткоина упал на тысячу долларов менее чем за 48 часов

Минимальная стоимость криптовалюты 10 ноября снизилась на 1 тысячу долларов менее чем за двое суток и составила 6721 долларов за токен.

Об этом сообщает vc.ru.

По данным Coindesk на 15:50, минимальная стоимость биткоина 10 ноября составила 6721 долларов. При этом 8 ноября биткоин преодолел отметку в 7880 долларов.

Напомним, совокупная стоимость рынка криптовалют достигла рекордного показателя в 202 млрд долларов.