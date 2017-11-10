Только 16,5% абонентов мобильных операторов смогут воспользоваться 4G

В Украине 66% зарегистрированных в сетях мобильных операторов телефонов — смартфоны, но при этом поддерживают мобильную связь четвертого поколения (4G) только 25-30% смартфонов.

Такие данные в интервью "Экономической правде" сообщил стратегический директор направления сетевых решений компании Ericsson Йонас Нэслунд.

В результате математического расчета, выходит, что только 16,5% абонентов украинских мобильных операторов смогут пользоваться 4G. Операторы запустят 4G в 2018 году.

Нэслунд утверждает, даже если таких терминалов 15% (которые поддерживают 4G, ЭП), их хватит для запуска 4G.

"Это самые активные и наиболее платежеспособные потребители, — говорит специалист. — Предположим, эти 15% пользователей могут потреблять 50% всего мобильного трафика в сети оператора. Эти пользователи сразу начнут использовать 4G. Они снизят нагрузку на частоты для 3G. Как я уже говорил, 3G работает на частотах 2 100 МГц, а 4G будет работать на частотах 1 800 МГц и 2 600 МГц.

Таким образом, LTE сделает жизнь лучше для тех, кто перейдет на 4G, и для тех, кто продолжит использовать 3G".

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Экономическая правда