АМКУ разрешил Хомутыннику купить 7 компаний "Кернела"

Кипрская компания Cacique Limited народного депутата Виталия Хомутынника получила разрешение на приобретения контроля над 7 агрокомпаниями в Сумской и Черниговской областях, которые принадлежат агрохолдингу "Кернел".

Об этом говорится в пресс-релизе АМКУ.

Согласно сообщению, Cacique Limited приобрела контроль над ЧП "Червонослобидское-2", ЧП "Засулье-5", ЧСП "Агросвит" (все - Сумская обл.), ЧП "Коропские аграрные инвестиции", ЧП "Червонянские аграрные инвестиции", ЧП "Сосницкие аграрные инвестиции", СООО "Нива" (все - Черниговская обл.).

Сделка обеспечит Cacique Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления.

Согласно электронной декларации депутата Хомутынника за 2016 год, он является собственником 100% акций закрытого акционерного общества Cacique Limited (Кипр).

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, собственником семи агрокомпаний является основатель и мажоритарный акционер агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский.

Через компанию ООО "Агрофирма "Кочубей" он контролирует ЧП "Червонослобидское-2", ЧП "Засулье-5", через ООО "Украинские аграрные инвестиции" - остальные агрокомпании.

Согласно финансовому отчету "Кернела" за 2017 финансовый год, ООО "Украинские аграрные инвестиции" и ООО "Кочубей" входят в состав агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции", которые "Кернел" купил в июле 2017 года.

Веревский через Namsen LTD владеет 38,13% акций "Кернела", остальная часть находится в свободном обращении.

В 2015 году стало известно, что 5% акций "Кернела" принадлежит фонду депутата Виталия Хомутынника Cascade Investment Fund.

Кернел - один из крупнейших украинских агрохолдингов. Компания является также крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла.

Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Интерфакс-Украина