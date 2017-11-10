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В Украине выросли продажи подержанных авто

Пятница, 10 ноября 2017, 13:23

С начала года в Украине было поставлено на учет более 44 тысяч импортированных легковых авто, которые были в использовании.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".

Как отмечается, это в 4,5 раза больше, чем за первые десять месяцев 2016 года.

По данным ассоциации, в октябре на первичном автомобильном рынке из общего количества 13,148 тысяч зарегистрированных легковых автомобилей 5,496 тысяч штук пришлось на бывшие в эксплуатации.

"По сравнению с результатом октября прошлого года количество первичных регистраций автомобилей с пробегом выросло на 78%", - говорится в сообщении.

Доля бывших в употреблении автомобилей на октябрьском рынке достигла значения 42%.

Как сообщалось, сентябрьские продажи новых легковых авто в Украине относительно сентября 2016 года выросли почти на 36%.

Экономическая правда

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авто Укравтопром
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