Силовики пришли с обысками в очередную компанию Новинского

В пятницу в офисах компании Smart Energy и квартирах ее менеджеров проходят обыски.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь "Смарт-Холдинга" Евгений Загорулько.

"У нас в офисах Smart Energy и в квартирах менеджеров по всей Украине (Киев, Харьков, Полтавская обл. и др.) идёт обыск", - написал пресс-секретарь.

Он также сообщил о блокировании хозяйственной деятельности компании.

"Это продолжение дела о так называемой "фиктивности" Smart Energy - одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины", - заявляет Загорулько.

"Одна из компаний Группы Smart Energy - Укргазвыдобуток- врезана напрямую в харьковское газовое кольцо. Блокировка ее хоздеятельности может привести к остановке добычи и передачи газа, снижению давления в системе и парализовать город-миллионник на всю зиму", - добавил он.

"Смарт Энерджи" - управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

Напомним, 6 октября правоохранители задержали директора частного акционерного общества "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова.

Мохов подозревается в неисполнении требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июля по 10 августа 2017 года.

Харьковский районный суд Харьковской области избрал в качестве меры пресечения Мохову арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. 9 октября за него внесли залог.

ОАО "Укргазвыдобуток" - компания, имеющая лицензию на разработку и добычу природного газа и газового конденсата на Островерховском месторождении в Харьковской области.

Напомним, в начале декабря военная прокуратура провела обыск в доме одного из руководителей "Смарт-Холдинга". Также об обысках в компании сообщали 25 сентября.

15 февраля 2017 года в "Смарт-холдинге" сообщили об очередном обыске.

Экономическая правда