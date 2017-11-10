Заправки группы "Приват" снова сменили владельцев

Группа "Приват" в сентябре произвела очередную замену юридических лиц, управляющих автозаправочными станциями.

Об этом свидетельствует собственный анализ enkorr перечня юрлиц сети за период с февраля по сентябрь 2017 года.

Исключение составляют станции ПАО "Укрнафта", перевод которых на новые юрлица юридически сложен.

Так, в сентябре 2017 года 35 "старых" юридических лиц передали 715 АЗС группы (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и др.) на 30 "новых", созданных преимущественно летом этого года.

Исключением стала Винницкая область, где 16 АЗС "Авиас" из ООО "Астра Корпорейт" были переведены на "Промкоммерцгрупп", которая с февраля в этой области владела 13 АЗС ANP.

В остальных областях АЗС перерегистрировались на новые компании. К примеру, в Днепропетровской области ООО "Интелтокс" уступила 10 АЗС под брендом ANP новосозданной "Елунде". 24 АЗС под брендами Rubix и "Юкон" были переведены с "Интеркэпитал" на "Алеант Компани".

Управляющая 18 АЗС Sentosa Oil "Тех-Дилер-Макс" передала их "Опт-Фортуне". "Элис Супер" и "Софт-Моб" уступили 34 и 17 АЗС "Авиас" компаниям "Смартхолд Компани" и "Лонтаун", соответственно.

Смена юрлиц в сентябре прошла в большинстве областей. Но в то же время под "старыми" юрлицами продолжают работать 281 станций группы (24 юрлица без учета "Укрнафты"), из которых, в частности, 62 АЗС в Запорожской области, 44 – в Полтавской, 43 – в Одесской, 38 – в Черниговской, 24 – в Волынской, 17 – в Винницкой, 7 – в Донецкой, по три – в Днепропетровской и Житомирской, две Херсонской, одна – в Киевской и другие.

Предыдущая массовая смена юрлиц АЗС "Привата" прошла в феврале этого года и была более масштабной, нежели нынешняя. Тогда было перерегистрировано 858 АЗС на 40 юридических лиц.

Отметим, "Приват", располагая крупнейшей сетью АЗС в Украине, в ряде регионов занимает монопольное положение. В частности, в Днепропетровской (54% рынка), Запорожской (47%), Ровенской (45%), Сумской, Житомирской, Черниговской (все – 37%), Черкасской (36%), Херсонской (32%) областях.

"Приват" производит регулярную смену юридических лиц, управляющих станциями во всех регионах. Директор одной из крупных сетей АЗС ранее пояснял, что частая смена юрлиц может свидетельствовать о наличии у управляющих компаний невыполненных обязательств перед госорганами и/или претензий с их стороны.

Кроме того, смена юрлиц также позволяет сети избегать штрафов от АМКУ за монопольное положение, а также уходить от ответственности в случае претензий комитета о сговоре на локальных рынках.