Межбанк закрылся снижением гривни

1 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,88-26,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,88-26,89 гривни;

Евро - 31,26-31,28 гривни;

Российский рубль - 0,4616-0,4625 гривни.

Напомним, 1 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,86-26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда