Межбанк закрылся снижением гривни
Среда, 1 ноября 2017, 19:47
1 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,88-26,89 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,88-26,89 гривни;
Евро - 31,26-31,28 гривни;
Российский рубль - 0,4616-0,4625 гривни.
Напомним, 1 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,86-26,88 гривни за доллар.
Экономическая правда
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