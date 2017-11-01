Нацбанк назвал причины обесценивания гривни

Национальная валюта Украины за месяц по состоянию на 30 октября подешевела к доллару США по официальному курсу на 1,3%.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за октябрь.

В отчете также отмечается, что в сравнении с началом года стоимость гривни к доллару остается выше на 1,2%.

"На валютном рынке продолжалось превалирование девальвационного давления на гривню, вызванное ростом спроса на иностранную валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, автотрейдеров и фармацевтической отрасли", - говорится в обзоре.

Кроме того, в НБУ заявили, что обесценивание гривни усиливалось ухудшением конъюнктуры наличного валютного рынка - снижались объемы предложения наличной валюты со стороны населения и одновременно рос спрос на нее.

Напомним, в сентябре курс гривны к доллару США девальвировал на 3,7%.

Экономическая правда